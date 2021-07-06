5 липня в лісовому масиві поблизу Теребовлі виявлено шість артснарядів АС-76 мм – 6 од часів Другої світової війни.

Рятувальним підрозділом здійснено комплекс заходів з ідентифікації, маркування та огородження місця небезпечних знахідок.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає: громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!