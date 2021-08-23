Смертність зростає: за добу на Тернопільщині COVID-19 забрав три життя

29 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 22 серпня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано аж три летальних випадки. Померли 87-річна жителька Чортківського району і двоє тернополян – чоловік 68 років та 62-річна жінка.

Одужала 21 людина.

За весь час пандемії в Тернопільській області на COVID-19 захворіло 71 035 осіб. Одужало 69 142 людини. Зафіксоівано 1215 летальних випадків.