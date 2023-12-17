Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Смиківці, на автодорозі М-30 Стрий-Ізварине.

Як повідомили у патрульній поліції, водій легковика Peugeot скоїв наїзд на припаркований автомобіль Mazda. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 3,07 проміле алкоголю в крові кермувальника, що перевищує допустиму норму.

На керманича інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від керування автомобілем.

До слова, більше 3-ох проміле алкоголю в крові людини є критичними. У деяких випадках може наступити смерть, хоча для більшості людей “смертельним” вважається поріг у 5 проміле.