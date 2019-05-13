Упродовж місяця на Тернопільщині кором захворіло близько восьмиста жителів. Від ускладнень цієї недуги помер 27-річний тернополянин.

Лікарі-епідеміологи щодня виявляють десятки нових хворих на кір. Відтак ситуація в регіоні залишається неблагополучною.

Нині на Тернопільщині діє сім спалахів кору, – каже завідувач відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних хвороб Марія Павельєва. А протягом квітня в області зареєстрували 780 хворих.

«У цьому році захворюваність на кір досить висока. До прикладу, минулого року на кір захворіло 3569 жителів області, а за три останні місяці цього року було зареєстровано 2118 випадків. Від початку року виявлено 34 спалахи, нині діючими залишається 7. Є хворі на кір практично у кожному районі нашої області. Порада: як не захворіти на кір, потрібно пройти щеплення, а при необхідності – ревакцинацію. Оскільки захворюваність на кір збільшується саме через низький рівень колективного імунітету».

Додамо, в Україні від початку року кір забрав життя 17 людей. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією. Необхідних препаратів в аптеках області достатньо.

Софія Романська