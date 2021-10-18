Днями у селі Смиківці, що біля Тернополя, ледь не сталася біда.

Спочатку на великій швидкості водій на “Мерседесі” і одразу за ним водій на “БМВ” ледь не збили пішохода, що переходив дорогу по “зебрі”. Відео опублікували у “Фейсбуці”, передає Галас.

Якщо подивитися, то за цими номерними знаками, що на “БМВ Х5” раніше зареєстрована була “Шкода Октавія”. Зараз реєстрація не актуальна. А от перший автомобіль, то справді вибиває “Мерседес GLE 250”. Що “Мерседес”, що “БМВ” – регіон Миколаївська область.





У коментарях користувачі соцмереж пишуть, що водії влаштували перегони, тому і їхали один за одним.

Дивіться відео Файного міста: