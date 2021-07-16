Смертельні дороги: скільки людей загинуло в аваріях на Тернопільщині

9 людей загинуло в аваріях на Тернопільщині цього року. А загалом у ДТП потерпіло 180 жителів краю.

Як зазначив начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук, серед ключових причин ДТП – порушення правил маневрування та перевищення безпечної швидкості.

«Від початку 2021 року на території Тернопільської області трапилося 800 ДТП. З них 143 — з потерпілими, в яких 9 осіб загинуло та 180 травмувалися. Зазвичай причинами автопригод стають порушення правил маневрування; перевищення безпечної швидкості руху; недотримання безпечної дистанції та інтервалу; порушення правил проїзду перехресть; керування транспортним засобом у нетверезому стані; виїзд на смугу зустрічного руху; порушення правил проїзду пішохідних переходів; порушення правил обгону. Важливо обережно керувати транспортними засобами та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху».

Щоб попередити аварійність, на Тернопільщині поліціянти проводять профілактичні рейди. Зокрема, на п’яти ділянках автошляхів перевіряють швидкість руху.