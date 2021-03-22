Смертельне зіткнення на Тернопільщині: не розминулися фура і “Мерседес”. ФОТО

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, розслідують правоохоронці Тернопільщини. У дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік.

Аварія трапилася 20 березня близько 23:00 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік смт. Підволочиськ. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MERCEDES-BENZ-240D, рухаючись в напрямку Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там легківка врізалася в вантажний автомобіль MAN.

В результаті удару кермувальник з MERCEDES-BENZ, житель Підволочиська 1967 року народження, загинув на місці аварії. Пасажир з даного транспортного засобу відбувся легкими тілесними ушкодженнями. Його госпіталізували в травматологічне відділення.

Триває слідство.