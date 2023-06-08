Смертельне поранення: біля Волновахи обірвалося життя стрільця з Тернопільщини

Трагічна звістка надійшла у Великоберезовицьку громаду. Під час виконання військових обов’язків загинув житель Великої Березовиці, солдат Геремей Олег Борисович.

Про важку втрату повідомляють на сторінці громади.

Олег Геремей народився 15 квітня 1972 року. Був стрільцем 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А7409.

Життя мужнього захисника України обірвалося від смертельного поранення 5 червня у Волноваському районі Донецької області.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя, разом з вами розділяємо біль втрати і скорботи…

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні громади.