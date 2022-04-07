Смертельне ДТП на Тернопільщині: водій загинув на місці

6 квітня у селищі Мельниця-Подільська територіальної громади Чортківського району, на вул. І.Франка, відбулось зіткнення двох легкових автомобілів «ВАЗ 2101» та «Volkswagen Caravella».

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «ВАЗ 2101» загинув на місці події, а водія авто з діагнозом «ЗЧМТ, струс головного мозку, різані рани обличчя, перелом кісток лівого передпліччя» госпіталізовано в КНП «Мельниця-Подільську селищну лікарню».

З метою деблокування тіла загиблого та вжиття заходів щодо недопущення пожежі на місце події залучався черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.