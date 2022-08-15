Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася 14 серпня на дорозі М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече , неподалік села Сухостав Чортківського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Volkswagen» не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево на узбіччі.

В результаті отриманих травм кермувальник іномарки загинув на місці події.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування відповідно до ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України.