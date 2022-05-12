Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 11 травня близько 9:30. На трасі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, неподалік села Романівка Байковецької територіальної громади не розминулися легковий автомобіль та вантажівка.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira виїхав на смугу руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

В результаті автопригоди вантажівка перекинулася. Водій іномарки помер ще до приїзду швидкої. Кермувальника та пасажира MANy госпіталізували до лікарні.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 286 ККУ.