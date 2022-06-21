У середині червня Нацполіція Тернопільщини повідомила про отруєння кількох правоохоронців, які працювали на місці падіння ворожих ракет в Кременецькому районі. Отруйні речовини містилися в ракетному паливі.

Це одне з перших офіційних повідомлень про подібні випадки, хоча про токсичність речовин, на яких літають ракети, відома фахівцям, зокрема, із Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також військовим, які безпосередньо працюють з ракетними загрозами. Утім, для широкого загалу хімічна небезпека ракет неочевидна. “Тексти” розповідають, чому нею не слід нехтувати.

Летючий бак пального

Крилаті та балістичні ракети, які запускають росіяни, працюють з допомогою двигунів. “Тексти” детально описували, що і в якій кількості запускають проти нас росіяни, у проекті “Летюча смерть”. Як і для будь-якого іншого двигуна, для двигунів крилатих та балістичних ракет необхідне паливо.

Для балістичної ракети двигун потрібен лише на першому етапі – під час зльоту та набору висоти і швидкості. Саме на цю частину польоту розрахований і запас палива. Отже, коли балістичну ракету збивають або вона сама приземляється і вибухає, в ній залишків пального майже гарантовано не буде.

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Інша справа – крилата ракета, запас палива в якій розраховано на весь час польоту, при чому зазвичай ідеться про максимальну дальність. Однак, по-перше, росіяни часто цілять по об’єктах, що знаходяться ближче, а по-друге, наші системи ППО можуть збити ці ракети далеко на шляху до цілі – наприклад, через 500-600 км після старту, коли до об’єкта лишалось ще 1000-1500 км. Таким чином, уламки, які будуть знайдені на полі чи поблизу поцілених об’єктів, майже гарантовано містимуть залишки токсичного авіаційного пального. Навіть попри те, що ракета під час збиття / контакту з землею може вибухнути і згоріти, немає жодної гарантії, що пальне вигорить повністю.

“Всі ворожі крилаті ракети типу Х-555, Х-101, сімейства 3М14/3М54 Калібр та крилаті ракети 9М728/9М729 для комплексу Іскандер-К оснащені малоресурсними турбореактивними двигунами, які працюють на дециліні Т-10. Сама крилата ракета, фактично, це великий бак з паливом. Наприклад, в Х-101 цього палива близько півтори тонни. Це спеціальне паливо, яке токсичне для вдихання, смертельне при ковтанні та подразнює шкіру”, – каже експерт 7.62 Project Станіслав Маньков, який спеціалізується на вивченні ракет.

Хімія з радянських складів

За словами експерта, небезпека виросла через те, що росіяни приблизно з початку травня почали використовувати проти об’єктів в Україні архаїчні радянські ракети Х-22. Пальне для них настільки небезпечне, що під час заправки команда використовує костюми хімзахисту. Зокрема, їх використовували проти наземних цілей в Одесі та області, а також на Донбасі.

“Крилаті ракети типу Х-22 – це габаритні та важкі (стартова маса до 6000 кг) зразки озброєння. Більше того, вони оснащені ракетним двигуном на рідкому двокомпонентному паливі. У якості палива використовується суміш ТГ-02, у якості окиснювача використовується розчин АК-27И на базі азотної кислоти. Це високоагресивні і токсичні речовини. Обслуговування такої ракети – та ще “пригода”. У вас є дванадцятиметрова титаново-сталева біда з триметровими крильцями, яку треба підкотити на спеціальній “тарі” під бомбардувальник. Ракету треба підняти та підвісити на тримач літака. Потім треба заправити безпосередньо перед пуском, заливши у неї декілька тонн токсичних та їдких речовин. Заправку виконують у спеціальних захисних костюмах та ізолюючих протигазах, контролюючи газоаналізатором можливі витоки компонентів ракетного палива в атмосфері”, – розповідає експерт.

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За словами Манькова, токсичність пального Х-22 найвища серед інших крилатих та балістичних ракет, які Росія використала проти нас. Максимальна дальність пуску ракети Х-22 становить 600 км, проте росіяни перейшли на запуски цих ракет на дальності до 200-300 км, для мінімізації ймовірності збиття нашими системами ППО та через низьку надійність самої крилатої ракети Х-22.

Отже найбільша небезпека “стикнутися” із залишками таких ракет – у мешканців прикордонних та південних регіонів, куди їх можуть запускати з акваторії Чорного і Азовського морів. Утім, нижчий рівень небезпеки від пального у “калібрах” чи Х-101/555 (найімовірніше, у новині про Тернопільщину йдеться саме про таку ракету) – “нижчий” дуже умовно.

Не вдихати, не обійматися

Вдихати пари і ковтати пальне, “зливати” його для заправки тракторів чи автомобілів, виготовляти з ракет із залишками пального сувеніри, копатися в залишках – так само небезпечно. Воно так само опікає дихальні шляхи, отруює ґрунти, водойми і тамтешніх мешканців. Очевидно, що, у разі падіння в полі, про навколишні посіви треба забути, а ґрунт ретельно перевірити.

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Проблема полягає ще і в тому, що часто після падіння ракети довкола її решток збирається натовп цивільних, а в деяких випадках військові чи сапери навіть не встигають розібратися, елементи якої ракети впали на землю. Саме тому причинно-наслідковий зв’язок між симптомами отруєння і тим, що хворий мав контакт з токсичним пальним, не завжди можливо встановити.

Через це експерти та рятувальники застерігають: хімічна небезпека, небезпека смертельного отруєння – має бути ще одним переконливим аргументом – не підходити, не чіпати залишків ракет, не “обійматися” з нею “на пам’ять”. Краще залишити фахівцям з’ясувати всі можливі типи небезпек, які можуть нести уламки, а також дати їх знешкодити за допомогою спеціальної техніки. І не випробовувати на собі, чим саме цього разу заправили свій “смертельний привіт” окупанти.