Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 грудня на автодорозі Н-02 “Кременець-Біла Церква”, поблизу села Катеринівка Кременецької територіальної громади.
Як повдомляють у ДСНС, там відбулося зіткнення автомобілів “ZAZ VIDA” і “MAZDA 626”.
Пасажирка “Мазди” від отриманих травм загинула на місці ДТП. Водія цього ж автомобіля з діагнозом “ЗЧМТ, струс головного мозку, забій грудної клітки з права” госпіталізували.
Для деблокування тіла загиблої із автомобіля залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону.
Обставини події встановлюють співробітники поліції.
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