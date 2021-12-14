Смертельна ДТП на Тернопільщині: тіло загиблої з понівеченого автомобіля діставали рятувальники. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 грудня на автодорозі Н-02 “Кременець-Біла Церква”, поблизу села Катеринівка Кременецької територіальної громади.

Як повдомляють у ДСНС, там відбулося зіткнення автомобілів “ZAZ VIDA” і “MAZDA 626”.

Пасажирка “Мазди” від отриманих травм загинула на місці ДТП. Водія цього ж автомобіля з діагнозом “ЗЧМТ, струс головного мозку, забій грудної клітки з права” госпіталізували.

Для деблокування тіла загиблої із автомобіля залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону.

Обставини події встановлюють співробітники поліції.