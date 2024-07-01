Смертельна ДТП на польовій дорозі: не розминулися автомобіль і мотоцикл

Упродовж 28-30 червня на дорогах Тернопільщини слідчі поліції зареєстрували чотири аварії, в яких двоє людей загинули, а семеро – отримали травми.

28 червня близько 15 години у селі Петриків Тернопільського району зіткнулися водій автомобіля Kia Sportage і велосипедист. В результаті ДТП 53-річний керманич двоколісного транспортного засобу потрапив до лікарні.

29 червня аварія зі смертельним наслідком трапилася у Чортківському районі. На польовій дорозі між селами Шупарка та Синьків водій автомобіля ВАЗ 2107 зіткнувся з мотоциклістом. 22-річний водій мотоцикла загинув на місці події.

30 червня поблизу села Кам’янки Підволочиської громади водій автомобіля Honda CRV, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав превагу у русі автомобілю Volkswagen Touran. Внаслідок зіткнення автівок травми отримав керманич Honda CRV та пасажир Volkswagen Touran.

Також 30 червня у Тернополі на вулиці Тролейбусній сталася ще одна ДТП, в якій загинула 16-річна дівчина. Ще четверо осіб, віком від 16 до 20 років, з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.