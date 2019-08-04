На Тернопільщині машина виїхала на узбіччя, збила людину і протаранила припарковане авто. Внаслідок аварії одна людина загинула, двоє потрапили до лікарні.

Трагічна ДТП сталася у селі Смиківці 1 серпня близько 7 вечора, повідомляє TV-4. За попередньою інформацією, MERCEDES Sprinter зупинився на узбіччі дороги, попереду таксі. Водій вийшов з бусу і йшов до легківки. В цей момент на узбіччя вилетів інший мікроавтобус. На своєму шляху він збив кермувальника Sprinter(а), а після цього ще й врізався в його авто.

В результаті ДТП, чоловік, який потрапив під колеса машини, загинув одразу. Це – 38-річний мешканець Рівного. А водія та пасажира іншого транспорту госпіталізували до лікарні. Чому бус різко змінив напрямок руху і виїхав на узбіччя, встановить слідство.