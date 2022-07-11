Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками сталася сьогодні вдосвіта на трасі Тернопіль-Львів.

Як повідомили у ДСНС, близько 6-ї години ранку до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у селі Плугів Золочівського району водій автомобіля “Nissan Primera”, чоловік 1981 року народження, не впорався з керуванням. Як наслідок, автівка злетіла у кювет та перекинулася.

Рятувальники деблокували загиблого за допомогою гідравлічного інструменту.

На жаль, внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці.