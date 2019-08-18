Смертельна ДТП трапилася 17 серпня поблизу автобусної зупинки в с. Озерна.

Про це повідомляє інтернет-видання 0352.ua з посиланням на користувачів соцмережі Instagram.

Зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. Вантажівка внаслідок сильного удару з’їхала у кювет та перекинулася.

Під час зіткнення постраждав ще один автомобіль, проте значних ушкоджень йому не було завдано.

Як повідомляють очевидці пригоди, водій вантажівки серйозних травм не зазнав. Проте водій легкового автомобіля, який родом з Гусятинщини, 1959 р. н., на жаль, помер в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Обставини ДТП встановлюються. На місці події працювала патрульна поліція.