Три дорожньо-транспортні пригод зареєстрували слідчі Тернопільщини на дорогах області. Двоє людей загинуло, ще трьох з травмами доправили до медзакладів.

О 15:15 на лінію “102” надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що біля села Зарубинці, Скалатської територіальної громади, трапилася аварія з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 2109» виїхав на узбіччя і вже там автівка перекинулася. 86-річний кермувальник загинув одразу, а пасажир 1951 року народження від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 286 ККУ.

Того ж дня о 16:50 у Бережанах не розминулися автівка та мопед. У ході перевірки стало відомо, що водій двоколісного мототранспорту марки “Viper” при виїзді з другорядної дороги на головну не пропустив автомобіль “Hyundai Grandeur”. Як наслідок – автівка врізалася в мопед і його водія з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

На Збаражчині жителька Рівного, керуючи автомобілем “Volkswagen Polo”, допустила зіткнення з авто, яке рухалося попереду. У результаті ДТП до хірургічного відділення бригада швидкої госпіталізувала водійку з “Volkswagen Polo”. Надавали медики допомогу і тринадцятирічній пасажирці з іншого транспортного засобу.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.