На автодорозі Мишковичі-Дружба, між селами Лучка і Настасів, перекинувся автомобіль.

Аварія трапилася 7 грудня близько 23:00. Водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 1970 року народження, не впорався з керуванням на засніженій дорозі і виїхав за межі проїзної частини. Чоловік загинув на місці події. Інших пасажирів у бусі не було.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, кермувальник проігнорував ремінь безпеки і це могло стати однією з причин смерті. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст.286 ККУ.

Поліцейські просять водіїв та пасажирів не нехтувати правилами, не забувати про ремені безпеки та дитячі автокрісла або бустери. Не порушуйте швидкісний режим, адже на засніжених дорогах небезпечні маневри можуть призвести до нещастя.