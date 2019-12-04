Аварія сталася вранці 2 грудня у селі Криве Підволочиського району.

Там зіткнулися легкові автомобілі “Жигулі” та “GEELY”. Внаслідок ДТП постраждало 6 осіб: 1 людина загинула та 5 травмовано.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучався черговий караул пожежно-рятувальної частини, повідомляють у ДСНС.

Рятувальники здійснили деблокування водія та пасажира із переднього сидіння автомобіля “GEELY” та вжили ряд заходів, спрямованих на попередження пожежі.

Постраждалих, що отримали травми різного ступеня складності, каретами швидкої допомоги госпіталізовано в Тернопільську обласну лікарню.

Обставини ДТП з’ясовують працівники УПП ГУ НП в області.