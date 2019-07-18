17 липня о 13:15 на пункт зв’язку 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автодорозі М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знаменка».

Як повідомляють у ДСНС, у селі Дибще Козівського району відбулося зіткнення автомобіля «Skoda Octavia» та рейсового автобуса «Еталон» сполученням «Бережани – Тернопіль».

Внаслідок ДТП 1 особа загинула та 2 травмовано.

Водія автомобіля «Skoda Octavia», 1969 р. н. та пасажирку, 2011 р. н., з травмами різного ступеня шпиталізовано до Козівської ЦРКЛ. Ще одна пасажирка даного транспортного засобу, 1974 р.н., від отриманих травм загинула на місці події.

На момент ДТП у рейсовому автобусі перебувало орієнтовно 20 пасажирів. Постраждалих серед пасажирів автобуса немає.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди та деблокування потерпілих на місце ДТП залучався черговий караул 18-ї ДПРЧ Управління.