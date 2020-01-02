Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 січня о 00:27 в селі Ягільниця Чортківського району.

Водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Спинився автомобіль в огорожі приватного будинку, повідомляють у поліції.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, двадцятишестирічний водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. В салоні автомобіля перебував і родич водія, 1977 року народження.

Чоловіка з легкими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося. Він помер у медзакладі через кілька годин після аварії. Причину смерті встановить експертиза, але медики кажуть, що потерпілий мав проблеми з серцем.

Водій відповідатиме перед законом відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, а також за статтями 124 та 130 КУпАП.