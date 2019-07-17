Сорокашестирічна жінка загинула, а водій та дитина потрапили до лікарні – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Козівському районі 17 липня о 13:50 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

Як повідомляють у поліції, поблизу селища Козова не розминулися рейсовий автобус Баз А-079 та автомобіль Skoda Superb.

За попередніми даними, легківка виїхала на смугу зустрічного руху. В цей час на зустріч рухалася маршрутка Бережани-Тернопіль. Уникнути зіткнення не вдалося. Пасажирка легкового автомобіля загинула на місці пригоди, водія у важкому стані доправили у лікарню. Перелом руки і у восьмирічної дівчинки. Її оперують.

На момент аварії в автобусі перебували пасажири. Наразі за меддопомогою звернувся водій автобусу та один із пасажирів.Проте удар, кажуть очевидці, був дуже сильним. Тому правоохоронці не виключають, що потерпілих може бути більше.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство та встановлюються причини небезпечного маневру.