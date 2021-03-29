Бабуся загинула, а онук у лікарні – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. Аварія трапилася 27 березня близько 13:00 поблизу села Чистилів.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, водій автомобіля LEXUS UX250H, житель Львова, збив пішоходів.

Жінка, 1975 року народження, разом зі своїм п’ятирічним онуком, перебігали дорогу в забороненому місці, за межами пішохідного переходу на ділянці з інтенсивним рухом транспорту.

Загальмувати водій не встиг. В результаті удару, жінка загинула на місці нещастя. Дитину з забоями, саднами та іншими ушкодженнями госпіталізували в хірургічне відділення.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.