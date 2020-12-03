2 грудня о 08:25 на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про ДТП, що відбулось на автодорозі поблизу с.Байківці Тернопільського району за участю вантажного автомобіля «MAN» та 2-х легкових автомобілів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 особа загинула, 2 – травмовано, повідомляють у ДСНС.

Для ліквідації наслідків ДТП залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Місці події працювали співробітники оперативно-координаційного центру.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги одного з потерпілих, що зазнав травмування й опинився затиснутим в понівеченому, внаслідок зіткнення, транспортному засобі та вивільнили тіло загиблого.

Також співробітники ДСНС здійснили заходи спрямовані на попередження виникнення пожежі та додатково залучили до ліквідації наслідків надзвичайної події важку спецтехніку, яка є на озброєнні пожежно-рятувальних підрозділів.