На Кременеччині померло немовля з підтвердженим коронавірусом. Це перший такий випадок в області, розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, дитині було майже три місяці. Про те, що дівчинка мала COVID-19, дізналися після її смерті. Епідеміологи проводять розслідування, щоб з’ясувати, як вона інфікувалася, повідомляє Суспільне.

“Судмедексперт запідозрив, що це ковід. Був відібраний матеріал і, на жаль, лабораторно підтверджено, що це дійсно ковід”, – каже Паничев.

Перевірку проводять і в Кременецькому центрі первинно-медикосанітарної допомоги, розповіла медична директорка центру Галина Старик:

“Були надані пояснювальні записки у фельдшера, у сімейного лікаря, щоб можна було всі дані звести докупи і прийняти якесь рішення. 14 жовтня, як свідчать записи в електронній системі, дитина була оглянута ургентним педіатром дитячого відділення Кременецької лікарні. Виставлений діагноз гострий назофаренгіт і назначено амбулаторне лікування. Дитина була відпущена додому, але при цьому жодної інформації ми не отримали, що дитина раннього віку знаходиться на амбулаторному лікуванні. Наступного дня, поступає виклик від мами фельдшеру, що вона себе погано почуває і просить фельдшера оглянути. Це було о 16 годині”.

Фельдшер села Андруга Кременецького району Олександр Іщук розповів, у якому стані була матір немовляти, коли він приїхав на виклик:

“У неї температура трошки була – 37,2 і тиск був понижений 100 на 70. Запаморока, погане самопочуття. Дитина спала собі в ліжечку, мама ніяких скарг не мала щодо неї”.

Того ж дня ввечері батьки немовляти викликали швидку допомогу. Лікарі констатували смерть дитини, розповіла Галина Старик:

“Наша проблема в тому, що ми не знали, що дитина хвора знаходиться на дільниці. Це мали б, якщо відпускається дитина додому зі стаціонару, інформувати сімейного лікаря, що така дитина є. І тоді вже сімейний лікар зобов’язаний її відвідувати”.

Сімейний лікар Іван Ландяк розповів, оглядав дитину 2 рази: коли їй було 14 днів та півтора місяця. За його словами, дівчинка була здоровою. Ландяк каже, батьки на сьогодні перебувають на самоізоляції:

“Завтра батьків буде відправлено на ПЛР-тестування, і всі, хто був контактний. Там ще є менша дитина, також їй робитимуть ПЛР-тестування. Зараз все добре, тільки в меншого, брата цієї сестрички, є вушна інфекція”.

Через те, що батьки на самоізоляції, поспілкуватися з ними кореспондентам Суспільного не вдалося.