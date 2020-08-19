Нещодавно ми писали про спалах коронавірусу у геріатричному будинку в Петриках, що поблизу Тернополя. Керівництво не встигло оговтатись від однієї проблеми, як стало відомо, що один із їхніх підопічних помер за дивних обставин.

Тернополянка Галина Кравчишин повідомила у соцмережах, що з Петриківського будинку людей похилого віку втікав чоловік, адже пансіонат закрили на карантин. Також жінка зазначила, що втікач – хворий та немічний, житель того ж села Петрики, втікав через паркан – і зачепився. До ранку висів на паркані, де його знайшли вже мертвим, пише “Номер один“.

Жінка нарікала на персонал, який до ранку не помітив відсутності чоловіка, а також на те, що все сталось тому, що територія закрита через спалах коронавірусу. Побоювалась, що смерть тепер можуть списати на COVID-19.

Один із пацієнтів Геріатричного пансіонату розповів, що підопічним про цю подію нічого конкретно не відомо, тому люди налякані. Старенькі та хворі не дуже розуміють, чому їх нікуди не випускають.

У поліції ж повідомили, що смерть чоловіка не була насильницькою. Це підтвердили й експерти, провівши розтин тіла. ПЛР-тест, який зробили загиблому ще за життя, був негативним. У закладі чоловік опинився після ускладнень, які спровокував інсульт.

– 11 серпня до поліцейських надійшло повідомлення від директора Петриківського геріатричного пансіонату, що на території закладу на огорожі виявлено тіло 65-річного підопічного. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Під час проведення огляду тіла слідів насильницької смерті та тілесних ушкоджень не було виявлено. Це підтвердила і судово-медична експертиза. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «природна смерть», – розповів заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Андрій Василик.

Керівник геріатричного пансіонату розповів, що покійний за життя періодично самовільно покидав територію, таким чином порушуючи умови внутрішнього розпорядку. Мав супутні серцево-судинні захворювання.

Кореспонденти “Номер один” з’ясували, що пану А. було 65 років (нам відоме повне ім’я померлого, однак з етичних міркувань ми його не називатимемо), він потрапив у пансіонат у вересні 2018 році за направленням Департаменту соціального захисту.

– У нього були легкі порушення психіки – вікові і після перенесених інсультів. Неодноразово перебував на лікуванні в психлікарні. Куди цього вечора йшов – ніхто не знає. Чоловік любив походити, гуляти. Він, кажуть ті, хто спілкувався з ним останнім часом, міг не усвідомлювати складності ситуації через COVID-19 і не розумів, чому закрили вихід із території закладу. Йому, швидше за все, не вкладалось у голові, що таке карантин. Мовляв, ви не пускаєте – то я втечу, – припускає директор Петриківського обласного геріатричного пансіонату Степан Глушок.

Керівник пансіонату розповідає, що втікач перехилився через паркан, на якому не було ні штирів, ані будь-чого іншого, чим можна було поранитися. Зрештою, і тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявлено.

– Все сталось у той день, коли заклад закрили на карантин і мене відкликали з відпустки. Ми в цей час проводили забір для ПЛР-тестів у підопічних і персоналу. Тоді вже була поліція, а заклад закрили на карантин. Працівники залишились на повну ізоляцію на два тижні і вже були в корпусі для того, щоби здати аналіз, в тому числі і я. Й раптом мені телефонує завгосп і повідомляє, що А. помер. Чоловік не раз залишав заклад – йшов у мандри, в село, прогулювався дорогою. Часом його завертали, часом повертався сам. Був абсолютно неконфліктним, слухняним і дуже добрим. Можливо, знову кудись зібрався, перехилився, стався черговий крововилив чи закрутилась голова, що сам не міг дати собі раду. Це, як на мене, нещасний випадок, – міркує Степан Глушок.

Власні джерела повідомили, що чоловік свого часу був відомим бізнесменом. Мав цивільну дружину і жив у Петриках.

Джерело: Номер один

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