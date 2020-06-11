Нестійка погода спостерігатиметься цими днями на Тернопільщині. Упродовж доби в регіоні ймовірні зливи, грози, шквали, смерчі. При цьому температурні показники вдень сягатимуть тридцяти градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, пориви сильного вітру, тенденція до підвищення температурних показників — такою буде погода цими днями на Тернопільщині. Регіон залишатиметься осередком нестабільних умов, – каже синоптик Наталка Діденко.

“На Заході України – серйозні осередки нестійкої погоди: зливи, грози, шквали. За таких умов ймовірні смерчі, як нещодавно спостерігалось на Тернопільщині. Спостерігатиметься лінія сходження, це – лінія повітряних потоків, які сходяться або вливаються в одну точку або в одну лінію. Інакше це ще називається — конвергенція. І за такої синоптичної ситуації уздовж цієї лінії скупчуються купчасто-дощові хмари, випадають дощі і гримлять грози. Місцями дощі переходять у зливи і можуть виникати шквали. Ось така ситуація буде над Заходом України. Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, на Заході стовпчики термометрів коливатимуться від +24 до +28 градусів. У нічні години в західних областях очікується +13 +18 градусів. Вітер в Україні східний, невеликий або помірний. Послаблення спеки та збільшення дощів – орієнтовно найближчими вихідними, 13-14 червня”.

Отже, відпочити від спеки буде можливість уже цими вихідними. Синоптики передбачають більш прохолодну погоду, а також дощі, які залишаються з нами, які мінімум, до середини місяця.

Софія Романська