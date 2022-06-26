Служили в одній бригаді і загинули в один день: у селі на Тернопільщині поховали відразу двох захисників. ФОТО

Вчора у Великодедеркальській громаді на Тернопільщині попрощалися із загиблими воїнами із села Шкроботівка – Сергієм Антонюком та Анатолієм Яцюком.

Вшанувати пам’ять воїнів прийшли більше тисячі людей – односельці загиблих, жителі громади, представники влади, духовенство та військовослужбовці. Панахиду у Церкві Святого Димитрія Солунського відслужили священики ПЦУ на чолі з Благочинним Шумського благочиння митрофорним протоієреєм Миколаєм Бабієм. Біля церкви труни із полеглими Героями під супровід оркестру, який виконав гімн України, накрили державними прапорами. На місцевому кладовищі, під залпи почесної варти, бійців поховали.

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“Матері втратили синів, дружини – чоловіків, діти – батьків. Невимовний біль та туга для всіх жителів громади і села. Великодедеркальська громада висловлює щирі співчуття близьким та рідним покійних з приводу важкої втрати. Низький уклін захисникам України!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.

Додамо, що Сергій та Анатолій були сусідами, мешкали на одній вулиці. Вони несли службу в одній бригаді і загинули в один день.

Вічна пам’ять Героям!