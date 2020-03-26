Лікувальні заклади міста Тернополя переведені в посилений режим роботи у зв’язку з реєстрацією нових випадків коронавірусної інфекції в області.

Через призупинення руху громадського транспорту, медичні працівники Тернополя у нічний час можуть скористатися послугами таксі безкоштовно.

Для цього медик повинен зателефонувати на довідку 15-80, далі довідка викликає чергову машину. Такою послугою можуть скористатися лише медичні працівники у вечірній час з 21:00 до 08:00 ранку.

Вже сьогодні послуги з перевезення медиків надають служби таксі: «Таксі Тернопіль (549)», «Пілот», частково – таксі «Вікторія».

До слова, дані служби у звичайний час надають послуги перевезення дітей з ДЦП та поліомієлітом до навчально – реабілітаційних центрів.