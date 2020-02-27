На отриманні 5 тисяч гривень неправомірної вигоди викрито головного державного виконавця одного із міжрайонних відділів державної виконавчої служби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, посадовець вимагав від місцевого жителя 5 тис грн неправомірної вигоди за видалення його даних із реєстру боржників та зменшення суми заборгованості по аліментах.

Триває слідство за ч. 3 ст. 368-3 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Чиновника затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу, відсторонення від посади та накладення арешту на майно.