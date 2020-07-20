Партія «Слуга народу» визначила кандидатів на посаду мера Тернополя, а також Черкас та Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

У мери Тернополя, ймовірно, буде балотуватися колега Зеленського по сцені і гумористичних програмах на телебаченні Віктор Гевко. Йому 35 років і він відзначився у більшості проектів, які були зняті студією «Квартал 95». Так Гевко став учасником «Бійцівського клубу», зіграв роль у проекті «Країна У» і «Один раз під Полтавою». Він також кілька разів перемагав у шоу «Розсміши коміка». Гевко є учасником команди «VIP-Тернопіль», яка брала участь в «Лізі сміху». Сам майбутній кандидат у мери Тернополя позиціонує себе як ведучий весіль та корпоративів і пропонує такі послуги на своїй сторінці в Instagram.

До політики Віктор Гевко має опосередковане відношення. У 2019 році він був формальним керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Лише місяць тому став членом тернопільської обласної організації партії «Слуга народу». Цією організацією керує його старший брат нардеп Володимир Гевко.

Перед тим, як стати кандидатом на посаду міського голови Тернополя, Віктор Гевко має пройти затвердження партією.

Джерело: Znaj.ua