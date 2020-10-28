Чекаю з щирим інтересом, як чиясь обізнана голівонька розкаже,
Хто і під кого після виборів цих “ляже”
На чиїх плечах хто залізе чи зайде,
І хто дружин своїх теж в раду заведе
А ще цікаво дуже, хто ж за головою там сховався,
І разом з ним в міськраду теж пропхався,
І хто студентів залучив, щоб голоси давали
Коли ж в нас щось обходилось без сварки чи скандалу?
А он цікаво ще! Новина першорядна й сенсаційна:
В міськраді більшість виникне! Однопартійна!
Всі – як один задля громади працювати будемо!
Ну, і про себе, найрідніших, не забудемо…
Бо чи ж для того треба пхатись в депутати,
Щоби про себе і про ближніх забувати?
Єдина втіха: я в бедламі цьому участі не брав,
І своє право виборче на відкуп спритникам з комісії віддав.
Кому дістався голос мій – яка різниця?
Надії ж жодної нема, що може щось зміниться…
***
Сюжети різні водяться у провінційному болоті
Комусь – цікаво, а когось – одразу тягне на блювоту
Належу до останніх, отож часу марно я не витрачаю
Над унітазом стану і два пальці в рот запхаю…
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