Слово після виборів – з відтінком натуралізму

Чекаю з щирим інтересом, як чиясь обізнана голівонька розкаже,

Хто і під кого після виборів цих “ляже”

На чиїх плечах хто залізе чи зайде,

І хто дружин своїх теж в раду заведе

А ще цікаво дуже, хто ж за головою там сховався,

І разом з ним в міськраду теж пропхався,

І хто студентів залучив, щоб голоси давали

Коли ж в нас щось обходилось без сварки чи скандалу?

А он цікаво ще! Новина першорядна й сенсаційна:

В міськраді більшість виникне! Однопартійна!

Всі – як один задля громади працювати будемо!

Ну, і про себе, найрідніших, не забудемо…

Бо чи ж для того треба пхатись в депутати,

Щоби про себе і про ближніх забувати?

Єдина втіха: я в бедламі цьому участі не брав,

І своє право виборче на відкуп спритникам з комісії віддав.

Кому дістався голос мій – яка різниця?

Надії ж жодної нема, що може щось зміниться…

***

Сюжети різні водяться у провінційному болоті

Комусь – цікаво, а когось – одразу тягне на блювоту

Належу до останніх, отож часу марно я не витрачаю

Над унітазом стану і два пальці в рот запхаю…