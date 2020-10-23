Слово перед виборами – без підтексту

(без претензій на лаври Л.Подерев’янського)

Вже сто разів обдурені краяни, йдіть ви на

Уже обжиті та освоєні дільниці,

Та не питайте потім, чия це вина,

Що плюнули на вас та ще й розтерли все по пиці

Всі компетентні та патріотичні кандидати, йдіть ви на

Екрани, шпальти, сайти і бігборди,

Щоб потім люд наш шкрябав голову й питав,

Як міг обрати він ці нечестиві морди

Але ви хитрі й бачили народ цей на…

Ну, словом, там де… й бачите насправді

Він вас там само бачить – це не дивина,

Хоча за вас і голосує – Боже правий!

Йому плюють в лице, а він іде

І обирає знову тих, хто більше бреше й обіцяє,

Сидить в багні, з якого шляху не знайде,

А не знайде тому, що завжди мотлох обирає

Тож йдіть ви на

посади, кандидатів свіжий перегній

І йди ти на

дільниці, вже не раз обдурений електорате

Я осторонь залишусь. Поміж вами я – не свій

Нічого спільного не хочу з вами мати

І від коронавірусу, можливо, зайвий раз хоч вбережусь,

І голос свій віддати за будь-кого теж остережусь.