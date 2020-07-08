На Львівщині правоохоронці затримали підозрюваного в згвалтуванні 20-річної дівчини.

Як пише BAGNET, про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Так, стало відомо, що львівські правоохоронці затримали зловмисника, підозрюваного в сексуальному насильстві і розбої.

Відзначимо, що на початку червня до правоохоронців звернулася 20-річна львів’янка, яка повідомила про скоєння стосовно неї сексуального насильства. Зі слів заявниці, 6 червня близько 22.30 на вулиці Бережанській в Львові на неї напав невідомий чоловік. Погрожуючи ножем, він насильно затягнув її в безлюдне місце, скоїв сексуальне насильство, після чого відібрав у жертви гроші і особисті речі, і зник.

Під час досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити, що до скоєння злочину причетний 33-річний житель Тернопільської області, який тимчасово проживає у Львові. А вже 30 червня поліцейські затримали зловмисника і, за рішенням суду, взяли під варту терміном на 60 діб.

Джерело: 0352.ua