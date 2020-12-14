У межах протидії військовій агресії на сході України слідчі СБУ проводять системну роботу з викриття і документування злочинів учасників терористичних організацій та незаконних збройних формувань проросійських найманців.

Протягом 2020 року слідчі Управління СБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо понад тридцяти бойовиків та їх спільників, причетних до вчинення злочинів терористичної спрямованості. Відкрито чотирнадцять кримінальних проваджень. Сімом зловмисникам повідомлено про підозру, стільки ж бойовиків оголошено у розшук. Після завершення досудового розслідування обвинувальні акти щодо п’ятьох прихильників так званої «Л/ДНР» направлено до суду. Також у поточному році за матеріалами слідчих УСБУ п’ять учасників терористичних угрупувань засуджено до позбавлення волі (в порядку спеціального судового провадження).

Зокрема, слідчими здобуто беззаперечні докази вини трьох ватажків терористичного угрупування «15-й батальйон територіальної оборони «Брянка СССР», які зі зброєю в руках брали активну участь у бойових діях проти сил АТО, а також особисто керували бойовими групами незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», що чинили супротив українським військовим підрозділам поблизу міста Первомайськ Луганської області. Вирок стосовно двох ватажків терористів уже набув законної сили. Кожного із них засуджено до 15 років позбавлення волі. Наразі співробітниками спецслужби вживаються заходи щодо подальшого викриття і документування злочинів проросійських найманців, а також притягнення до відповідальності бойовиків, які переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.