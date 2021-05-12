Уродженка Тернопільщини Зоряна Лещинська розповіла про ніч обстрілів в Ізраїлі, з чого почався конфлікт у країні та що відбувається зараз.

Зоряна Лещинська уже три роки разом з чоловіком та шестимісячною дитиною проживають в Ізраїлі. Зараз українська сім’я перебуває у місті Рішон-ле-ціон, повідомляють Тернополяни.

“Усе почалося з конфлікту між іудеями та арабми під час Дня Єрусалиму, – розповідає Зоряна Лещинська. – Насправді конфлікт триває уже давно, але чергове загострення відбулося днями. Відтак, вчора, 11 травня, в 21.00 у нашому місті і загалом по країні ввімкнули сирени, ми розуміли, що у нас на порятунок є 30 секунд і миттю спустилися на нижні поверхи будинку”.

За словами Зоряни у кожному будинку в Ізраїлі є так звана кімната – мамад – це ніби то бомбосховище.

“У школі в Ізраїлі розповідають, що робити в тому разі, коли вмикається сирена, куди бігти, приміром, якщо ти вдома, то в мамад, якщо в машині, то виходити з авто і лягати на землю та накривати голову руками і так далі, – зауважує жінка. – Вчора, я сіла читати, готувалася до сну, переглядала новини і в 21.00 почула сирену, ми з чоловіком і дитиною побігли у сховище, там уже були і наші сусіди”.

Жінка стверджує, що такого страху і відчаю не відчувала ніколи в житті.

“Я до сьогодні здригуюся, коли чую різкий звук, чи сигнал машини, – наголошує українка. – А в той вечір, це просто не передати словами – сльози, страх, відчай, бажання вижити і врятувати свою дитину. Над головами було чутно гучні вибухи, це Ізраїль в повітрі перехоплював палестинські ракети – в інтернеті писали, що було випущено близько тисячі ракет. Та уламки падали і летіли на землю. Ці обстріли тривали до 22 і сирени працювали без зупинки, ми йшли додому, а потім все повторювалося знову і знову. Ми зайшли додому в 23.00 пішли спати, а в 3.05 ночі знову сирена і ми знову бігали туди-сюди. Все це тривало до 4 ночі, ми повернулися у квартиру, годинку подрімали і в 5.00 ранку сьогодні 12 травня знову була сирена і на даний момент у нас тихенько”.

Як відзначила Зоряна, сьогодні 12 травня на вечір, орієнтовно 18 година, палестинці знову обіцяють обстріли, та ця інформація неофіційна, натомість керівництво Ізраїлю відзначає, що буде захищати своїх жителів, чого б це їм не коштувало.

“В інтернеті пишуть, що додатково призвали 5 тисяч військових та обіцяють відповідати на кожну палестинську ракету, – відзначає жінка. – Магазини промислові та продуктові у нас працюють, та виходити з дому у цілях власної безпеки не рекомендують. Працює також інтернет та мобільний зв’язок”.

За словами українки, вчора в Ізраїлі ввели надзвичайний стан, комендантську годину, закрили усі школи та садочки.

“Я вчора, близько 15-ої години гуляла з дитиною в парку, то людей взагалі не було, – каже жінка. – Сьогодні багато людей на роботу не вийшли. Ми збираємося поїхати до друзів, які живуть у новому будинку, там на кожному поверсі, прямо у квартирі обладнана кімната – мамад – бомбосховище, думаю для дитини і для нас це буде краще та безпечніше”.

Зоряна Лещинська розповіла, що у мережі інтернет є відео, де один із командувавчів палестинців відкрито каже, що мовляв життя іудеїв вартує 5 шекелів.

“Він говорить страшні речі, каже :”Берете 5 шекелів, йдете на ринок, купуєте ніж і ріжете іудеям голови”, – зауважує українка. – Взагалі, крім близько тисячі випущених ракет Палестиною по Ізраїлю, у самій країні тривають сутички між арабами та ізраїльтянами. В одному з міст ізраїльтянин їхав на машині і араби вирішили закидати її камінням, поліцейський вступився за нього і почався конфлікт”.

Сьогодні Ізраїль не випускає своїх громадян до України, тому що Україна перебуває у червоній зоні через коронавірус.

“Я на 15 травня мала квиток додому, в Україну, але Ізраїль не випускає своїх громадян в Україну, через те, що у нас всі привиті, а з України можна привезти якийсь мутований штам. У нас всі привиті вакциною “Пфайзер”, ми з чоловіком привилися ще в березня, це безкоштовно за рахунок нашої страховки, – підсумовує Зоряна Лещинська”.

Наприкінці розмови Зоряна відзначила, що вони уже чують як збивають ракети.

“Ми чуємо як далеко збивають ракети. Все ми побігли, – наголошує Зоряна”.