Про проблеми збереження шедеврів української культури заговорили у Європі.

Скульптурні композиції Бучацької ратуші в Україні увійшли до переліку 12 об’єктів культурної спадщини Європи, які знаходяться в небезпеці. Про це повідомляє Бучацька міська рада. Прес-реліз можна переглянути тут.

14 грудня загальноєвропейська федерація неурядових організацій в сфері культурної спадщини Europa Nostra та Інститут Європейського інвестиційного банку оголосили перелік 12 об’єктів культурної спадщини Європи, яким загрожує зникнення, у рамках Програми «7 в найбільшій небезпеці» 2022 (7 Most Endangered Programme 2022).

До переліку ввійшли:

o Міст Зогу, АЛБАНІЯ

o Монастир Реколье, Нивель, БЕЛЬГІЯ

o Село Доель і культурний ландшафт, БЕЛЬГІЯ

o Місто-сад Ла Бьютт Руж , біля Парижа, ФРАНЦІЯ

o Історичний центр міста Штольберг, НІМЕЧЧИНА

o Ванни Нептуна, Купальні Геркулеса, РУМУНІЯ

o Палац Орлеан-Бурбон, біля Кадіса, ІСПАНІЯ

o Синагога в Іхарі / Церква св. Антонія, Іхар, ІСПАНІЯ

o Промислова зона Льовхольмена, Стокгольм, ШВЕЦІЯ

o Форт Кревекер, Ден Бош, НІДЕРЛАНДИ

o Скульптурні композиції Бучацької ратуші, УКРАЇНА

o Палац князів Санґушків, УКРАЇНА

Відео можна переглянути тут.

Подання скульптур геніального митця Йоганна Георга Пінзеля, представника пізнього бароко і рококо, які прикрашали Бучацьку ратушу, до Програми «7 в найбільшій небезпеці» 2022 здійснила Бучацька міська рада.

Об’єкти були відібрані міжнародною Консультативною групою Europa Nostra, до складу якої входять експерти з історії, археології, архітектури, консервації, аналізу проектів та фінансів.

Відбір здійснювали враховуючи значення кожного об’єкта для культурної спадщини, його культурну цінність, а також загрози, які існують для нього на даний момент. Рівень залучення місцевих громад та прагнення зацікавлених сторін, як державних, так і приватних, врятувати та зберегти ці об’єкти розглядалися як важливі додаткові переваги. Ще одним критерієм відбору був потенціал цих об’єктів як каталізатора сталого розвитку та як інструмента, що сприяє миру та діалогу на місцях та в межах більш широких регіонів.

Остаточний перелік 7 об’єктів європейської культурної спадщини, яким загрожує зникнення, буде оприлюднено навесні 2022 року. Для збереження та порятунку кожного з них Програма надасть грант у розмірі 10 000 євро, за рахунок яких буде проведена кампанія, спрямована на мобілізацію необхідної державної або приватної підтримки, включаючи фінансування.

Варто зазначити, що Програма «7 в найбільшій небезпеці» здійснюється Europa Nostra у партнерстві з Інститутом Європейського інвестиційного банку. Вона також підтримується програмою Європейського Союзу «Креативна Європа». Програма «7 в найбільшій небезпеці», яка започаткована у 2013 році, є частиною кампанії громадянського суспільства зі збереження європейської культурної спадщини, якій загрожує зникнення.