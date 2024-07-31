Приховані Apple на 1,6 млн грн виявили митники на кордоні з Польщею.

29 липня у пункт пропуску «Шегині – Медика» із Польщі прибув мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». Водій – 41-річний мешканець Тернопільщини, для проходження митного контролю обрав смугу «червоний коридор» і вказав у декларації про переміщення 35 терміналів Starlink, 20 зарядних станцій і 50 мобільних телефонів.

Однак під час огляду багажного відділення авто працівники митниці виявили приховану техніку: 27 нових iPhone 15 Prо та 8 iPad Air 11 торгової марки Apple. Водій заховав гаджети в господарські сумки і для певності «забинтував» їх клейкою стрічкою.

За цим фактом складено адмінпротокол відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Орієнтовна вартість товарів – 1,6 мільйона гривень, повідомляють у ДПС.