Злодія, на рахунку якого більше десяти крадіжок з проникненням, викрили співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. На час проведення досудового розслідування суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою.

Упродовж останніх декількох місяців до співробітників поліції надходили повідомлення про крадіжки з громадських закладів на території обласного центру. До приміщень, як правило, проникали вночі та викрадали звідти гроші та цінні речі.

Останні дві крадіжки були задокументовані в серпні – з магазину зоотоварів та приміщення кав’ярні. З обох закладів винесли денну виручку – майже шість тисяч гривень.

Поліцейські, проаналізувавши характер та обставини злочинів, запідозрили, що до їх вчинення може бути причетна одна і та ж особа. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий 34-річний житель обласного центру.

Триває досудове розслідування. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. За вчинене тернополянину загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.