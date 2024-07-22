Скоїв десять крадіжок: серійного злодія спіймали у Тернополі

Тернопільські поліцейські «на гарячому» затримали серійного крадія. Зловмисник виявився причетним до десяти майнових злочинів. Він виносив товар з магазинів.

Оперативники затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після вчинення ним чергової крадіжки, повідомляють у Тернополі.

Упродовж декількох місяців до співробітників Тернопільського районного управління поліції надходили повідомлення від представників мережевих торгових закладів про таємне викрадення майна. Переглядаючи камери відеоспостереження вони виявляли, що причина нестач – крадіжки.

Камери зафіксували, як невідомий чоловік ховає товар та виходить з ним із магазину. Викрадав зловмисник продукти, засоби особистої гігієни та речі загального вжитку.

Співробітники карного розшуку провели оперативні заходи та встановили, що до усіх злочинів причетний раніше неодноразово судимий 33-річний тернополянин. Працівники поліції затримали його після скоєння ним чергової крадіжки.

Слідчі поліції зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру за раніше скоєні аналогічні злочини.