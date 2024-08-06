До восьми років позбавлення волі загрожує двом жителям Тернополя. Чоловіки впродовж кількох місяців викрадали зі складу електроінструменти. Сума збитків, завдана підприємцям – майже 350 тисяч гривень.

Потерпілі у Тернополі на вулиці Текстильній орендували приміщення, в яких зберігали товар. Зникнення техніки власники виявили не одразу. Із заявою до поліції вони звернулися після того, як в підвалі будівлі побачили порожні коробки та кейси від електроінструментів. Провівши ревізію, виявили суттєву нестачу. Серед викраденого – гайко- та шурупокрути, болгарки, дрельки, інверторні генератори, шліфувальні машинки та інша техніка.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку разом зі слідчими поліції встановили, що до протиправного причетні двоє місцевих жителів. Чоловіки мали доступ до складу і час від часу заходили туди по товар. Електроінструменти виносили в сумках, аби великогабаритні коробки не впадали у вічі стороннім особам.

Оперативники довели, що один із підозрюваних, який причетний до 21 факту крадіжок, інструменти здавав одразу до ломбардів. Його знайомому слідчі інкримінують 9 крадіжок. Проте він товар не продавав, а зберігав для власного використання.

Одному із фігурантів слідчі уже оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно в умовах воєнного стану.)Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри “напарнику” та обрання обом запобіжних заходів. Слідство триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.