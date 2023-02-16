Вчора інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали чотирьох водіїв, які вчинили ДТП за адресами: бульвар Просвіти, вулицях Текстильній, 15-го Квітня та Олени Кульчицької.

Усі водії, скоївши автопригоду, поїхали з місця події. Патрульні встановили громадян, розшукали їх автомобілі та склали на водіїв відповідні адмінматеріали.

“Не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Якщо ви вчинили автопригоду, залишайтесь на місці події та викличте поліцію.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП — штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Кермуйте відповідально та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – звертаються у патрульній поліції.