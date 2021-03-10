Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції жительці обласного центру 1986 року народження. Раніше судима жінка вчинила серію злочинів на території міста.

Поліцейські територіального підрозділу довели причетність тернополянки до семи фактів крадіжок вчинених в приміщеннях магазинів. Зловмисниця криміналила в двох торговельних мережах й виносила невелике майно, яке непомітно проносила повз каси. Загалом вона завдала матеріальних збитків на суму майже 3000 гривень.

В минулому вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.

Нагадаємо, санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Міру покарання йому обере суд.