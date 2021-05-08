Жінка в минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. На розгляді в суді знаходиться більше сорока проваджень щодо її протиправних дій.

Цього разу працівники Тернопільського районного управління поліції задокументували чотири крадіжки, вчинені жителькою обласного центру, 1986 року народження.

Підозрювана протягом тривалого часу обкрадала невеликі магазини в обласному центрі. Аби непомітно винести товар, ховала його під верхній одяг.

Варто відзначити, що на розгляді в суді знаходиться більше сорока проваджень щодо дій підозрюваної, однак це не спинило її – і вона продовжила вчиняти крадіжки.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці перевіряють причетність тернополянки до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.