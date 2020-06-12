У центрі Тернополя закрили відому піцерію. Із нею у корінних мешканців міста залишились особливі спогади — колись на її місці було кафе, де продавали найсмачніше морозиво.

Як інформують “Тернополяни“, йдеться про піцерію “Челентано”, що на розі вул. Валова та Сагайдачного у самісінькому “серці” Тернополя.



Про закриття закладу повідомив Ігор Качмарський.



“Кінець легенди. Перша піцерія-франшиза в моєму місті “склеїла ласти”. Пам’ятаю радянське кафе “Сніжинка” з бовтаним льодом з варенням замість морозива в бляшаних вазочках і перший торгівельний центр “з нуля” на його місці. Будували кияни, прислали бригади і прораба зі столиці. Сучасні на кінець 90-х проект і технології. Піцерія “Челентано” на 5 років стала улюбленим місцем, щоб перекусити, а потім зіпсувалася, чи конкуренти підросли. А що б ви бачили в цій найцентрішій точці?”, — ділиться думками та спогадами Ігор Качмарський.



На дверях колишньої піцерії “Челентано” — вивіска з надписом “Оренда”. Тепер на цьому місці, очевидно, відкриють щось нове, адже місце доволі респектабельне — центр особливо полюбляють туристи та й місцеві жителі.