Пожежа сталися у Монастириському і Шумському районах.

Як повідомляють у ДСНС, вчора в обідню пору до рятувальників повідомили про пожежу господарської будівлі у селі Криниця Монастириського району. Вогнем знищено перекриття та покриття літньої кухні на площі 5 м. кв., дерев’яну прибудову господарського призначення, пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 20 м. кв., а також автомобіль.

Пожежникам вдалося врятувати житлову будівлю, три господарських будівлі та автомобіль.

Ще одна пожежа виникла о 23:03 у селі Великі Дедеркали Шумського району. Там горіла складська будівля.

Вогнем знищено покриття будівлі на площі 55 м. кв., пошкоджено покриття на площі 200 м.кв.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 16 державної пожежно-рятувальної частини та місцевою пожежною командою. Під час гасіння пожежі врятовано складську будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.



