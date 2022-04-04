3 квітня виникла пожежа в складському приміщенні ТОВ “Агромлин” у Скалаті.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено покриття та перекриття даної складської будівлі на площі 112 м кв. та покриття суміжної господарської будівлі розміром 10×8 м на площі 4 м кв., господарський інвентар, автомобільні шини, запчастини до с/г техніки.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС.