COVID-19 на Тернопільщині вже перенесло близько половини жителів Тернопільщини. Такі результати досліджень обласного лабораторного центру.

Втім, для впливу на епідемічну ситуацію необхідний колективний імунітет на рівні 80%. Такої цифри, за словами фахівців, регіон може досягти до кінця року.

В області від початку пандемії лабораторно підтверджено майже 65 тисяч захворювань на коронавірусну інфекцію. Результати ІФА-тестувань показують, що вже перехворіло понад 40% жителів краю. Протягом останніх двох тижнів простежується зниження рівня захворюваності.

“Думаю, що комісія може розглядати послаблення певних заходів, які були введені у попередній період, але однозначно вони в основній частині мають відповідати обмеженням, які вводяться для певної зони, в якій перебуває область. Але ті заходи, які вводилися з врахуванням вимог і рекомендацій постанови Кабінету міністрів однозначно можуть бути послаблені. Ситуація серед дітей та працівників освіти на сьогодні є стабільною, відновлення занять не має ніяких негативних наслідків, і це дає можливість для скасування деяких обмежень в системі освіти”, – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Наразі з хворобою на Тернопільщині бореться близько дев’яти тисяч жителів краю. Попри стабілізацію епідемічного процесу, в області далі реєструють первинні випадки захворювання. Відтак жителів краю просять дотримуватися загальновідомих карантинних правил.