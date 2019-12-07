Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у жовтні 2019 року становила 8563 грн, що на 17,5% більше, ніж у жовтні 2018 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 листопада 2019 року становила 32,8 млн грн, з них 29,5 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (45,0%) і промисловості (27,7%).